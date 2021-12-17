Латыпов прокомментировал завоевание серебра на этапе КМ по биатлону в Анси

Российский биатлонист Эдуард Латыпов поделился эмоциями после завоевания серебряной медали в спринте на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира во французском Анси.

«Слава богу, сегодня всё получилось. Много было гонок, где чуть-чуть не хватало до пьедестала или до победы. Чувствую, что я иду вперёд и прогрессирую. Спасибо всем, кто за меня болеет и переживает... Благодарю свою семью, родителей, жену Дарью, доченьку Викторию. Спасибо тренерскому составу, сервис-бригаде, лыжи были хорошие. Это наша общая победа. Уверен, что мы сегодня порадовали болельщиков», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

По его мнению, сегодня у него были ошибки, но в целом удавалось с ними справляться, а также получилось выполнить задачу и грамотно отработать концовку гонки. Он отметил, что осознаёт свои недочёты и намерен работать над ними.

«Выхожу на старт, чтобы побеждать. Стремлюсь к этому. Сегодня была отличная гонка, и это показатель того, что я на шаг становлюсь сильнее», — добавил спортсмен.

Латыпов завоевал серебро в спринте, уступив лишь 7,2 секунды победителю гонки — норвежцу Йоханнесу Бё.

Ранее сообщалось, что Латыпов принёс России первую медаль в сезоне в личных гонках.