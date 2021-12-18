Васильев вновь раскритиковал решения Шашилова

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал решения старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.
Васильев вновь раскритиковал решения Шашилова
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не считаю, что Шашилов должен был возглавить женскую сборную. На мой взгляд, это всегда было ошибкой», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Он также усомнился в правильности решений Шашилова, который привёз Ирину Казакевич на Кубок мира. По мнению Васильева, Шашилов не руководствуется логикой.

Напомним, что россиянки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

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