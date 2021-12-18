Васильев вновь раскритиковал решения Шашилова

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал решения старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова.

«Не считаю, что Шашилов должен был возглавить женскую сборную. На мой взгляд, это всегда было ошибкой», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

Он также усомнился в правильности решений Шашилова, который привёз Ирину Казакевич на Кубок мира. По мнению Васильева, Шашилов не руководствуется логикой.

Напомним, что россиянки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

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