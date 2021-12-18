Васильев вновь раскритиковал решения Шашилова
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- РИА Новости
«Не считаю, что Шашилов должен был возглавить женскую сборную. На мой взгляд, это всегда было ошибкой», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».
Он также усомнился в правильности решений Шашилова, который привёз Ирину Казакевич на Кубок мира. По мнению Васильева, Шашилов не руководствуется логикой.
Напомним, что россиянки завоевали серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Ранее сообщалось, что у Мякяряйнен отберут Большой хрустальный глобус после обнуления результатов Зайцевой.