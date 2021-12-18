Ферстаппен: порой с Хэмилтоном мы действительно ненавидели друг друга

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о взаимоотношениях с британским гонщиком Mercedes Льюисом Хэмилтоном.

«Порой мы действительно ненавидели друг друга, но это нормально. Было приятно, что сразу после гонки Хэмилтон подошёл ко мне», — цитирует Ферстаппена BBC.

Он также добавил, что, несмотря ни на что, соперники уважают друг друга.

Напомним, что Ферстаппен стал чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке он на этапе Гран-при в Абу-Даби на последнем круге опередил Хэмилтона.

Ранее в Red Bull не исключили скорое продление контракта с Ферстаппеном.