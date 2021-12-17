В Red Bull не исключили скорое продление контракта с Ферстаппеном
- Reuters
«Посмотрим. В ближайшее время мы встретимся с его менеджером Рэймондом Вермюленом, обсудим эту тему и, возможно, оформим продление договора. Может ли Mercedes переманить Ферстаппена? Такого риска нет», — цитирует Motorsport-Total слова Марко.
Ферстаппен занял первое место в личном зачёте пилотов «Формулы-1» по итогам сезона-2021, завоевав первый чемпионский титул в карьере. Контракт 24-летнего нидерландца с командой действует до конца сезона-2023.
Ранее сообщалось, что Mercedes отказался от апелляции на решение стюардов на Гран-при Абу-Даби.