В Red Bull не исключили скорое продление контракта с Ферстаппеном

Советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что команда в ближайшее время займется вопросом продления контракта с действующим чемпионом мира Максом Ферстаппеном.

«Посмотрим. В ближайшее время мы встретимся с его менеджером Рэймондом Вермюленом, обсудим эту тему и, возможно, оформим продление договора. Может ли Mercedes переманить Ферстаппена? Такого риска нет», — цитирует Motorsport-Total слова Марко.

Ферстаппен занял первое место в личном зачёте пилотов «Формулы-1» по итогам сезона-2021, завоевав первый чемпионский титул в карьере. Контракт 24-летнего нидерландца с командой действует до конца сезона-2023.

Ранее сообщалось, что Mercedes отказался от апелляции на решение стюардов на Гран-при Абу-Даби.