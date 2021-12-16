Mercedes отказался от апелляции на решение стюардов на Гран-при Абу-Даби

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Команда Mercedes отказалась подавать апелляцию на решение стюардов по поводу двух протестов коллектива на результаты заключительного в сезоне этапа «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби.
Mercedes отказался от апелляции на решение стюардов на Гран-при Абу-Даби
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Mercedes.

После гонки в Абу-Даби, которую на последнем круге выиграл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, Mercedes подал сразу два протеста. Первый касался обгона Ферстаппеном пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта гонки после режима машины безопасности. Оба протеста были отклонены стюардами.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, исход борьбы за первое место стал ясен только на заключительном этапе сезона.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон был посвящён в рыцари.

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