Mercedes отказался от апелляции на решение стюардов на Гран-при Абу-Даби
- globallookpress.com
Об этом сообщает пресс-служба Mercedes.
После гонки в Абу-Даби, которую на последнем круге выиграл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен, Mercedes подал сразу два протеста. Первый касался обгона Ферстаппеном пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта гонки после режима машины безопасности. Оба протеста были отклонены стюардами.
Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, исход борьбы за первое место стал ясен только на заключительном этапе сезона.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон был посвящён в рыцари.