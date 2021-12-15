Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон был посвящён в рыцари
- Reuters
Хэмилтон был посвящён в рыцари принцем Чарльзом. На церемонию гонщик пришёл вместе со своей матерью.
Хэмилтон стал четвёртым рыцарем в истории среди пилотов «Формулы-1». Ранее титул присваивался Джеки Стюарту (2001), Стирлингу Моссу (2000) и Джеку Брэбэму (1979).
В сезоне-2021 британец не сумел защитить чемпионский титул, в последней гонке сезона уступив звание голландцу Максу Ферстаппену из Red Bull.
Ранее руководитель Mercedes поздравил Ферстаппена с чемпионством.