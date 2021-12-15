Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон был посвящён в рыцари

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Семикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формула-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон получил рыцарский титул.
Гонщик «Формулы-1» Хэмилтон был посвящён в рыцари
  • Reuters

Хэмилтон был посвящён в рыцари принцем Чарльзом. На церемонию гонщик пришёл вместе со своей матерью.

Хэмилтон стал четвёртым рыцарем в истории среди пилотов «Формулы-1». Ранее титул присваивался Джеки Стюарту (2001), Стирлингу Моссу (2000) и Джеку Брэбэму (1979).

В сезоне-2021 британец не сумел защитить чемпионский титул, в последней гонке сезона уступив звание голландцу Максу Ферстаппену из Red Bull.

Ранее руководитель Mercedes поздравил Ферстаппена с чемпионством.

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