Руководитель Mercedes поздравил с Ферстаппена с чемпионством

Руководитель команды «Формулы-1» Mercedes Тото Вульф поздравил пилота Red Bull Макса Ферстаппена с чемпионством.

«Тото отправил мне сообщение. Он поздравил и сказал, что я выиграл заслуженно. Это очень приятно, учитывая то, что эмоции были накалены в командах на последнем круге», — цитирует Ферстаппена BBC.

Нидерландец также рассказал, что Льюис Хэмилтон подошёл после финальной гонки и поздравил его с первым чемпионством в «Формуле-1».

Напомним, что перед заключительным этапом в Абу-Даби Хэмилтон и Ферстаппен имели одинаковое количество очков. Чемпионство разыгрывалось в последней гонке, где британец лидировал до заключительного круга, но Ферстаппен смог его обойти.

Ранее сообщалось, что Mercedes оставит попытки опротестовать победу Ферстаппена в чемпионате.