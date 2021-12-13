The Times: Mercedes оставит попытки опротестовать победу Ферстаппена в чемпионате
- Reuters
Об этом сообщает The Times. По информации источника, в Mercedes по-прежнему недовольны исходом последней гонки сезона-2021, однако команда готова поставить интересы «Формулы-1» выше своих и отказаться от попыток оспорить чемпионство Макса Ферстаппена из Red Bull.
После гонки в Абу-Даби, которую на последнем круге выиграл Ферстаппен, Mercedes подал сразу два протеста. Первый касался обгона Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта гонки после режима машины безопасности. Оба протеста были отклонены стюардами.
Накануне гонки в Абу-Даби у Хэмилтона из Mercedes и Ферстаппена из Red Bull было равное количество очков. На последнем круге заключительного этапа голландец обогнал британца в борьбе за первое место и выиграл чемпионат.
Ранее Алёшин высказался о поражении Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.