The Times: Mercedes оставит попытки опротестовать победу Ферстаппена в чемпионате

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Команда «Формулы-1» Mercedes собирается отказаться от подачи апелляции на решение стюардов отклонить протест команды на результаты этапа Гран-при в Абу-Даби.
The Times: Mercedes оставит попытки опротестовать победу Ферстаппена в чемпионате
  • Reuters

Об этом сообщает The Times. По информации источника, в Mercedes по-прежнему недовольны исходом последней гонки сезона-2021, однако команда готова поставить интересы «Формулы-1» выше своих и отказаться от попыток оспорить чемпионство Макса Ферстаппена из Red Bull.

После гонки в Абу-Даби, которую на последнем круге выиграл Ферстаппен, Mercedes подал сразу два протеста. Первый касался обгона Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй — возможного нарушения процедуры рестарта гонки после режима машины безопасности. Оба протеста были отклонены стюардами.

Накануне гонки в Абу-Даби у Хэмилтона из Mercedes и Ферстаппена из Red Bull было равное количество очков. На последнем круге заключительного этапа голландец обогнал британца в борьбе за первое место и выиграл чемпионат.

Ранее Алёшин высказался о поражении Хэмилтона на Гран-при Абу-Даби.

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