Алёшин — о поражении Хэмилтона: ошибка стратегов Mercedes была большой

Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин рассказал, за счёт чего пилот Mercedes Льюис Хэмилтон проиграл гонщику Red Bull Максу Ферстаппену в заключительной гонке «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ).

«Ощущения были смазаны спорным судейством, на протяжении сезона мы часто такое видели. Хэмилтон был намного быстрее, чем Ферстаппен. Ошибка стратегов Mercedes была большой, но им было что терять», — цитирует Алёшина «Чемпионат».

Перед финальным заездом в Абу-Даби у Хэмилтона и Ферстаппена было одинаковое количество баллов. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

В последней гонке сезона Хэмилтон лидировал всю дистанцию, но проиграл Ферстаппену на заключительном круге.

Ранее брат Хэмилтона заявил, что FIA опозорила автоспорт, нарушив свои же правила.