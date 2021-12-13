Алёшин — о поражении Хэмилтона: ошибка стратегов Mercedes была большой

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Гонщик программы «СМП Рейсинг» Михаил Алёшин рассказал, за счёт чего пилот Mercedes Льюис Хэмилтон проиграл гонщику Red Bull Максу Ферстаппену в заключительной гонке «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ).
Алёшин — о поражении Хэмилтона: ошибка стратегов Mercedes была большой
  • Reuters

«Ощущения были смазаны спорным судейством, на протяжении сезона мы часто такое видели. Хэмилтон был намного быстрее, чем Ферстаппен. Ошибка стратегов Mercedes была большой, но им было что терять», — цитирует Алёшина «Чемпионат».

Перед финальным заездом в Абу-Даби у Хэмилтона и Ферстаппена было одинаковое количество баллов. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

В последней гонке сезона Хэмилтон лидировал всю дистанцию, но проиграл Ферстаппену на заключительном круге.

Ранее брат Хэмилтона заявил, что FIA опозорила автоспорт, нарушив свои же правила.

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