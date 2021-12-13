Брат Хэмилтона: ФИА опозорила автоспорт, нарушив свои же правила

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Николас Хэмилтон, брат семикратного победителя «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, прокомментировал итоги сезона.
Брат Хэмилтона: ФИА опозорила автоспорт, нарушив свои же правила
  • Reuters

«Льюис — истинный чемпион! ФИА нарушила свои собственные правила, что является позором для всего нашего спорта», — написал Николас в Instagram.

Он добавил, что их семья смирилась с поражением и достойно приняла этот факт, поздравив Макса Ферстаппена и его родителей с чемпионством.

Напомним, что в последней гонке сезона Хэмилтон лидировал всю дистанцию, но проиграл на заключительном круге Ферстаппену. Таким образом, нидерландец впервые стал чемпионом «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что Ферстаппен побил рекорд «Формулы-1» по количеству подиумов за сезон.

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