Ферстаппен побил рекорд «Формулы-1» по количеству подиумов за сезон

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен установил новый рекорд «Формулы-1» по количеству подиумов за сезон.

Нидерландец выиграл Гран-при Абу-Даби и 18-й раз за этот сезон поднялся на пьедестал. При этом на старт он выходил 22 раза.

До этого гонщикам удавалась максимум 17 раз оказываться в тройке сильнейших за год. Этого добивались Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.

Ферстаппен набрал 395,5 очка в личном зачёте и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество баллов. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Ранее Ферстаппен заявил, что собирается насладиться чемпионством.

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