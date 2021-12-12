Ферстаппен о победе в сезоне «Формулы-1»: собираюсь насладиться этим моментом

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен поблагодарил всех за поддержку после своей победы в личном зачёте по итогам сезона «Формулы-1».

«Всем моим родным и близким — огромное спасибо за поддержку на протяжении всех этих лет. Я не смог бы сделать это без вас! Теперь я собираюсь насладиться этим моментом. Оранжевая армия — вы снова были великолепны. Надеюсь, вам всем это понравится так же, как и мне», — написал Фестаппен в Twitter.

Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, благодаря чему набрал 395,5 очка в личном зачёте и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Ранее сообщалось, что второй протест Mercedes по результатам Гран-при Абу-Даби отклонён, благодаря чему Ферстаппен сохранил титул.