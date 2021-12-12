Второй протест Mercedes по результатам Гран-при Абу-Даби отклонён, Ферстаппен сохранил титул

Стюарды отклонили второй протест Mercedes, в котором команда пыталась оспорить результаты Гран-при Абу-Даби.

Об этом сообщается на сайте «Формулы-1».

В Mercedes пожаловались на процедуру рестарта гонки. Якобы имело место нарушение пункта регламента, согласно которому в случае команды директора к возвращению в один круг с лидерами за машиной безопасности гонка может быть возобновлена, только если это сделают все гонщики. В Абу-Даби же вернуться в круг с лидерами позволили всего четырём машинами.

Однако по решению судей гоночный директор FIA имеет все полномочия для того, чтобы руководить действиями автомобиля безопасности.

Таким образом, результаты гонки остались в силе, а Ферстаппен сохранил чемпионский титул.

Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, благодаря чему набрал 395,5 очка в личном зачёте и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Ранее FIA отклонила первый протест Mercedes по итогам Гран-при Абу-Даби.