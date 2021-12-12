FIA отклонила первый протест Mercedes по итогам Гран-при Абу-Даби

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Международная автомобильная федерация (FIA) отклонила протест Mercedes по поводу обгона гонщика команды Льюиса Хэмилтона пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном за машиной безопасности.
FIA отклонила первый протест Mercedes по итогам Гран-при Абу-Даби
  • AP

Об этом сообщается на сайте FIA.

«Несмотря на то что машина Ферстаппена на очень короткий промежуток времени оказалась впереди автомобиля Хэмилтона, когда оба болида ускорялись и тормозили, она вернулась обратно и не была впереди в момент окончания периода машины безопасности», — говорится в решении стюардов.

Теперь судьям осталось рассмотреть второй протест Mercedes, связанный с процедурой рестарта гонки.

Ферстаппен выиграл Гран-при Абу-Даби, благодаря чему набрал 395,5 очка в личном зачёте и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Ранее нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен отреагировал на протесты Mercedes по итогам Гран-при Абу-Даби.

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