Ферстаппен отреагировал на протесты Mercedes по итогам Гран-при Абу-Даби

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, как относится к протестам Mercedes по итогам Гран-при Абу-Даби.

«Мне особо нечего сказать. Кроме того, это показательный итог сезона», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Ферстаппен выиграл Гран-пи Абу-Даби, благодаря чему набрал 395,5 очка в личном зачёте и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Первый протест Mercedes связан с обгоном Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима пейс-кара.

Британская команда требует пересмотреть итоговую классификацию, из-за чего Ферстаппен может лишиться титула.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Ранее Ферстаппен рассказал, как собирается праздновать чемпионство.