Ферстаппен отреагировал на протесты Mercedes по итогам Гран-при Абу-Даби

Короткая ссылка
Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал, как относится к протестам Mercedes по итогам Гран-при Абу-Даби.
Ферстаппен отреагировал на протесты Mercedes по итогам Гран-при Абу-Даби
  • Reuters

«Мне особо нечего сказать. Кроме того, это показательный итог сезона», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Ферстаппен выиграл Гран-пи Абу-Даби, благодаря чему набрал 395,5 очка в личном зачёте и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Первый протест Mercedes связан с обгоном Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима пейс-кара.

Британская команда требует пересмотреть итоговую классификацию, из-за чего Ферстаппен может лишиться титула.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Ранее Ферстаппен рассказал, как собирается праздновать чемпионство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить