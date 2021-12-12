Ферстаппен рассказал, как собирается праздновать чемпионство

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен после победы в личном зачёте «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби рассказал, как отметит чемпионство.

«Как я собираюсь праздновать? Может, выпью немного. Немного», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

По итогам сезона Ферстаппен набрал 395,5 очка и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Ранее сообщалось, что команда Mercedes подала два протеста на результаты Гран-при Абу-Даби.