Ферстаппен рассказал, как собирается праздновать чемпионство
- Reuters
«Как я собираюсь праздновать? Может, выпью немного. Немного», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.
По итогам сезона Ферстаппен набрал 395,5 очка и впервые в карьере стал чемпионом мира. Семикратный обладатель титула британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон набрал 387,5 очка и остался вторым.
Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.
Ранее сообщалось, что команда Mercedes подала два протеста на результаты Гран-при Абу-Даби.