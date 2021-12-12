Mercedes подал два протеста на результаты Гран-при Абу-Даби

Mercedes отправил в Международную автомобильную федерацию (FIA) два протеста после завершения заключительного в сезоне этапа «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби.

Об этом сообщается на сайте FIA.

Гонку выиграл нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен и благодаря этому стал чемпионом сезона. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон занял второе место.

Первый протест Mercedes связан с обгоном Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима пейс-кара.

Британская команда требует пересмотреть итоговую классификацию, из-за чего Ферстаппен может лишиться титула.

Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.

Ранее Хэмилтон высказался о поражении от Ферстаппена в решающей гонке сезона.