Mercedes подал два протеста на результаты Гран-при Абу-Даби
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Об этом сообщается на сайте FIA.
Гонку выиграл нидерландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен и благодаря этому стал чемпионом сезона. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон занял второе место.
Первый протест Mercedes связан с обгоном Ферстаппеном Хэмилтона за машиной безопасности, а второй указывает на возможное нарушение процедуры рестарта после режима пейс-кара.
Британская команда требует пересмотреть итоговую классификацию, из-за чего Ферстаппен может лишиться титула.
Перед финальным заездом в Абу-Даби у пилотов было одинаковое количество очков. Таким образом, борьба за первое место решилась только на заключительном этапе сезона.
Ранее Хэмилтон высказался о поражении от Ферстаппена в решающей гонке сезона.