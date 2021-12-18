СЭ: защитник сборной Парагвая может стать игроком «Краснодара»

Парагвайский центральный защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо может перейти в «Краснодар».

По информации «Спорт-Экспресс», «Краснодар» ведёт переговоры с «Атлетико» по поводу перехода защитника.

В минувшем сезоне Алонсо провёл за клуб 50 матчей, в которых забил один мяч и сделал результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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