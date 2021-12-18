В «Нижнем Новгороде» опровергли интерес к Жиркову

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов отреагировал на информацию об интересе клуба к 38-летнему российскому защитнику Юрию Жиркову.

«Чушь какая-то. Нет, это не так. Никаких конкретных переговоров с Юрием Жирковым мы не ведём», — цитирует Измайлова «Спорт-Экспресс».

38-летний футболист находится в статусе свободного агента после того, как летом 2021 года истёк его контракт с «Зенитом».

За свою карьеру он выступал за московский ЦСКА, лондонский «Челси» и петербургский «Зенит». В составе сборной России Жирков стал бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.

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