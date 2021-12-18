Игра ФК «Париж» — «Лион» отменена из-за беспорядков на стадионе

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Матч 1/32 финала плей-офф Кубка Франции по футболу между ФК «Париж» и «Лион» отменён из-за беспорядков на стадионе.
Игра ФК «Париж» — «Лион» отменена из-за беспорядков на стадионе
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Матч не возобновится, сообщает пресс-служба «Лиона» в Twitter.

Во время перерыва игры на трибунах начались столкновения между фанатами команд. Стюарды не смогли справиться с ситуацией.

Начало второго тайма задерживалось, и болельщики начали выбегать на поле.

В итоге судьи приняли решение не возобновлять игру на поле парижского стадиона «Себастьян Шарлети». Счёт в матче был 1:1.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о принятии закона о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).

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