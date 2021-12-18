Игра ФК «Париж» — «Лион» отменена из-за беспорядков на стадионе
- globallookpress.com
- © Panoramic/Keystone Press Agency
Матч не возобновится, сообщает пресс-служба «Лиона» в Twitter.
Le match ne reprendra pas et est définitivement arrêté.#PFCOL— Olympique Lyonnais (@OL) December 17, 2021
Во время перерыва игры на трибунах начались столкновения между фанатами команд. Стюарды не смогли справиться с ситуацией.
Начало второго тайма задерживалось, и болельщики начали выбегать на поле.
INNACEPTABLE #PFCOL#LYON#parisfcpic.twitter.com/KFHYLnbxZp— Vielle William (@vielle_william) December 17, 2021
В итоге судьи приняли решение не возобновлять игру на поле парижского стадиона «Себастьян Шарлети». Счёт в матче был 1:1.
Ранее депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о принятии закона о введении электронных паспортов для спортивных болельщиков (Fan ID).