Федун: я не могу бросить «Спартак»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что не собирается расставаться со столичной командой.

«Нет, я не отошёл, не могу отойти, поскольку не могу бросить клуб. После коронавируса у меня возникли определённые проблемы со здоровьем», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Федун.

Красно-белые по итогам 18 туров РПЛ идут на девятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» 15 очков. «Спартак» вышел в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

«Спартак» 17 декабря назначил на пост главного тренера Паоло Ваноли. 49-летний специалист сменил на посту главного тренера красно-белых португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Ранее Федун назвал сумму, которую тратит на «Спартак» в год.