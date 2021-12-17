Федун назвал сумму, которую тратит на «Спартак» в год
«Содержание клуба — достаточно большое удовольствие, мы вместе с моим партнёром тратим более 6—7 млрд каждый год, чтобы поддерживать клуб», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Федун.
Согласно информации портала Transfermarkt, общая стоимость футболистов «Спартака» составляет порядка €125 млн.
Красно-белые по итогам 18 туров РПЛ идут на девятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» 15 очков. «Спартак» вышел в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.
Ранее Федун назвал российский футбол лилипутом.