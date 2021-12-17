Федун назвал сумму, которую тратит на «Спартак» в год

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Владелец московского «Спартака» Леонид Федун озвучил, во сколько ему обходится содержание столичного клуба.
Федун назвал сумму, которую тратит на «Спартак» в год

«Содержание клуба — достаточно большое удовольствие, мы вместе с моим партнёром тратим более 6—7 млрд каждый год, чтобы поддерживать клуб», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» Федун.

Согласно информации портала Transfermarkt, общая стоимость футболистов «Спартака» составляет порядка €125 млн.

Красно-белые по итогам 18 туров РПЛ идут на девятом месте в турнирной таблице, уступая лидирующему «Зениту» 15 очков. «Спартак» вышел в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы.

Ранее Федун назвал российский футбол лилипутом.

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