Гунько высказался о назначении Ваноли в «Спартак»

Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.

«Я не знаю ни одного человека, который знаком с ним по работе в России. Может, в Италии он и известный, но в России людей, которые знакомы с его работой, нет. Приехал, будет работать», — цитирует Гунько «Спорт-Экспресс».

По его словам, Ваноли будут оценивать по достигнутым задачам, которые были поставлены перед итальянцем.

«Все будут внимательно наблюдать за ним. Может, он принесёт что-то такое, о чём мы раньше не знали. Наши ожидания — наши проблемы. Оценивать можно по изменению команды, игры», — добавил он.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Ранее сообщалось, что Ваноли назовёт трансферные цели «Спартака» после нескольких тренировок.