Гунько высказался о назначении Ваноли в «Спартак»

Короткая ссылка
Бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
Гунько высказался о назначении Ваноли в «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Я не знаю ни одного человека, который знаком с ним по работе в России. Может, в Италии он и известный, но в России людей, которые знакомы с его работой, нет. Приехал, будет работать», — цитирует Гунько «Спорт-Экспресс».

По его словам, Ваноли будут оценивать по достигнутым задачам, которые были поставлены перед итальянцем.

«Все будут внимательно наблюдать за ним. Может, он принесёт что-то такое, о чём мы раньше не знали. Наши ожидания — наши проблемы. Оценивать можно по изменению команды, игры», — добавил он.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Ранее сообщалось, что Ваноли назовёт трансферные цели «Спартака» после нескольких тренировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить