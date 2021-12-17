Ваноли назовёт трансферные цели «Спартака» после нескольких тренировок

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Андреа Д'Амико, агент Паоло Ваноли, рассказал о планах нового главного тренера московского «Спартака» в зимнее трансферное окно.
Ваноли назовёт трансферные цели «Спартака» после нескольких тренировок
  • globallookpress.com
  • © Maurizio Borsari/AFLO

«Это немного поспешный вопрос. Он ещё не провёл ни одной тренировки. Только после нескольких встреч Ваноли поймёт, насколько успешно можно начать выступать», — цитирует Д'Амико «Спорт-Экспресс».

Агент также рассказал о первой встрече итальянского специалиста с футболистами московского клуба.

«Общение с игроками прошло хорошо. Но для чего-то продуктивного команде уже нужно встретиться на сборах», — добавил он.

49-летний специалист сменил на посту главного тренера «Спартака» португальца Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Ранее в «Спартаке» обозначили задачи Ваноли на оставшуюся часть сезона.

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