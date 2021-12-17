«Лацио» на своём поле переиграл «Дженоа» в матче Серии А

«Лацио» на своём поле переиграл «Дженоа» в 18-м туре чемпионата Италии по футболу.

Игра, которая прошла в Риме на поле стадиона «Олимпико», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из столицы Италии.

В составе «Лацио» мячи забили Педро Родригес (36-я минута), Франческо Ачерби (75-я), Маттиа Цаканьи (81-я). У «Дженоа» отличился Филиппо Мелегони (86-я).

«Лацио» (28 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Дженоа» (10) идёт на 19-й строчке.

Главным тренером клуба из Генуи является украинец Андрей Шевченко. Он пока не одержал ни одной победы с «Дженоа» в Серии А после своего назначения в начале ноября.

Ранее сообщалось, что «Интер» расторг контракт с Эриксеном.