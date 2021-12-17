«Интер» расторг контракт с Эриксеном

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Миланский футбольный клуб «Интер» объявил об уходе из команды датского полузащитника Кристиана Эриксена.
«Интер» расторг контракт с Эриксеном
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Хорошие голы, победы и празднование чемпионства с болельщиками за пределами стадиона навсегда останутся в истории клуба», — говорится в сообщении.

Напомним, что Эриксен перенёс остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией (0:1). Врачи десять минут реанимировали футболиста прямо на поле, делая открытый массаж сердца. В итоге игрока удалось спасти, после чего его госпитализировали.

Ему сделали операцию, в ходе которой установили  кардиовертер-дефибриллятор. Однако в Италии существует запрет на выступления с данным устройством на профессиональном уровне. То есть для продолжения карьеры Эриксену необходимо выступать за пределами Италии.

Ранее сообщалось, что Эриксен может перейти из «Интера» в «Аякс», чтобы вернуться на поле после инфаркта.

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