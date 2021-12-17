«Интер» расторг контракт с Эриксеном
- AP
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Хорошие голы, победы и празднование чемпионства с болельщиками за пределами стадиона навсегда останутся в истории клуба», — говорится в сообщении.
Напомним, что Эриксен перенёс остановку сердца во время матча Евро-2020 между Данией и Финляндией (0:1). Врачи десять минут реанимировали футболиста прямо на поле, делая открытый массаж сердца. В итоге игрока удалось спасти, после чего его госпитализировали.
Ему сделали операцию, в ходе которой установили кардиовертер-дефибриллятор. Однако в Италии существует запрет на выступления с данным устройством на профессиональном уровне. То есть для продолжения карьеры Эриксену необходимо выступать за пределами Италии.
Ранее сообщалось, что Эриксен может перейти из «Интера» в «Аякс», чтобы вернуться на поле после инфаркта.
🖤💙 | CHRIS— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) December 17, 2021
PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 !
I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo