Агент: «Байер» пока не намерен отдавать в аренду Лунёва

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Руководство клуба элитного дивизиона чемпионата Германии по футболу «Байер» не намерено расставаться с российским голкипером Андреем Лунёвым до конца сезона-2021/22.
Агент: «Байер» пока не намерен отдавать в аренду Лунёва
  • Reuters

«Андреем довольны во всех отношениях. В нём заинтересованы, и вопрос аренды обсуждаться не может. Как минимум до конца сезона он остаётся в клубе», — цитирует «Матч ТВ» агента футболиста Антона Смирнова.

По его словам, тренерский штаб немецкой команды остался очень доволен игрой Лунёва в матче Лиги Европы в Будапеште с «Ференцварошем» (0:1).

Лунёв перешёл в «Байер» летом 2021 года. Россиянин заключил контракт с немецким клубом до 2023 года.

Ранее Лунёв прокомментировал свой дебют в составе команды из Леверкузена.

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