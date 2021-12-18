Агент: «Байер» пока не намерен отдавать в аренду Лунёва
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«Андреем довольны во всех отношениях. В нём заинтересованы, и вопрос аренды обсуждаться не может. Как минимум до конца сезона он остаётся в клубе», — цитирует «Матч ТВ» агента футболиста Антона Смирнова.
По его словам, тренерский штаб немецкой команды остался очень доволен игрой Лунёва в матче Лиги Европы в Будапеште с «Ференцварошем» (0:1).
Лунёв перешёл в «Байер» летом 2021 года. Россиянин заключил контракт с немецким клубом до 2023 года.
Ранее Лунёв прокомментировал свой дебют в составе команды из Леверкузена.