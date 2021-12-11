Лунёв — о дебюте за «Байер»: дальше — больше

Российский голкипер клуба элитного дивизиона чемпионата Германии по футболу «Байер» Андрей Лунёв прокомментировал свой дебют в составе команды из Леверкузена.

«Наконец-то дебют. Дальше — больше! Всем спасибо за поддержку!» — написал Лунёв в Instagram.

30-летний вратарь вышел 9 декабря в стартовом составе в матче Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (0:1).

Лунёв перешёл в «Байер» летом 2021 года. Россиянин заключил контракт с немецким клубом до 2023 года.

Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, как отнёсся к переходу голкипера Андрея Лунёва из петербургского «Зенита» в леверкузенский «Байер».