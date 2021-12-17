Карпин: сборная планирует собраться 14 марта перед матчем с Польшей
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал приблизительную дату первого в 2022 году тренировочного сбора национальной команды.
- РИА Новости
«Если тур действительно перенесут, то планируется, что 14 марта мы уже соберёмся и начнём готовиться к матчу с Польшей», — заявил в эфире «Матч Премьер» Карпин.
Ранее Карпин рассказал об изменениях в жизни за последние полгода.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»