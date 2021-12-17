Карпин: сборная планирует собраться 14 марта перед матчем с Польшей

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал приблизительную дату первого в 2022 году тренировочного сбора национальной команды.
Карпин: сборная планирует собраться 14 марта перед матчем с Польшей
  • РИА Новости

«Если тур действительно перенесут, то планируется, что 14 марта мы уже соберёмся и начнём готовиться к матчу с Польшей», — заявил в эфире «Матч Премьер» Карпин.

Ранее Карпин рассказал об изменениях в жизни за последние полгода.

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