Карпин рассказал об изменениях в жизни за последние полгода

Валерий Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после назначения на пост главного тренера сборной России по футболу.

«Она кардинально поменялась. Больше не нужно каждый день вставать в восемь утра, ехать на тренировку, а готовиться к ней ещё с вечера. Сейчас же вся работа в основном в конце недели, когда проходит тур. Это поездки на матчи, просмотр игр вживую, хотя понятно, что всё охватить невозможно. Из-за этого приходится в течение недели пересматривать всё в записи, анализировать, изучить все цифры физической активности футболистов. При этом теперь нет обязательства сделать это до определённого времени. Можно подождать, пока дети заснут, а там уже и работать. В этом плане изменения касаются и повседневной жизни», — заявил в эфире «Матч Премьер» Карпин.

Ранее Карпин рассказал, как отнесётся к непопаданию национальной команды страны на чемпионат мира — 2022 в Катаре.