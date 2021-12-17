Карпин рассказал об изменениях в жизни за последние полгода

Короткая ссылка
Валерий Карпин рассказал, как изменилась его жизнь после назначения на пост главного тренера сборной России по футболу.
Карпин рассказал об изменениях в жизни за последние полгода
  • РИА Новости

«Она кардинально поменялась. Больше не нужно каждый день вставать в восемь утра, ехать на тренировку, а готовиться к ней ещё с вечера. Сейчас же вся работа в основном в конце недели, когда проходит тур. Это поездки на матчи, просмотр игр вживую, хотя понятно, что всё охватить невозможно. Из-за этого приходится в течение недели пересматривать всё в записи, анализировать, изучить все цифры физической активности футболистов. При этом теперь нет обязательства сделать это до определённого времени. Можно подождать, пока дети заснут, а там уже и работать. В этом плане изменения касаются и повседневной жизни», — заявил в эфире «Матч Премьер» Карпин.

Ранее Карпин рассказал, как отнесётся к непопаданию национальной команды страны на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить