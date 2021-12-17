Карпин будет общаться с кандидатами в сборную на зимних сборах клубов

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, когда в следующий раз встретится с потенциальными кандидатами в национальную команду.
Карпин будет общаться с кандидатами в сборную на зимних сборах клубов
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Естественно, будем общаться ещё на сборах. Все клубы отправятся в Дубай, Турцию, Испанию. Там всё обсудим даже не только с теми футболистами, которые не пришли на последнюю встречу, но и с присутствовавшими на собрании», — заявил в эфире «Матч Премьер» Карпин.

По словам Карпина, у тренерского штаба сборной есть предварительный план по встрече с футболистами.

«Ещё не все клубы дали конкретную информацию о сроках проведения сборов и дат контрольных матчей. Например, «Зенит» и «Спартак». Поэтому более приближённый к реалиям, чёткий план мы получим в дальнейшем, как только всё окончательно узнаем. Конечно, собираемся съездить на сборы в Турцию, Дубай и Испанию», — добавил он.

Ранее Карпин рассказал об изменениях в жизни за последние полгода.

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