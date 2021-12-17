Колесников рассказал об усталости перед ЧМ на короткой воде

Российский пловец Климент Колесников ответил на вопрос, не хотел ли отказаться от старта на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

«Я ментально, головой, не устал от соревнований. А физическая усталость поднакапливается. Всё-таки не семнадцать лет. Хоть и не старый, но тяжелее, чем по юниорам, когда можно было плыть и по четыре дистанции за день. Как я и говорил, конец года, тяжеловато. Осталось три личных дистанции: 50 метро на спине, 100 — комплексом и 100 — кролем», — сказал Колесников.

Он также признался, что отказался участвовать в смешанной эстафете, так как есть спортсмены, которые лучше справятся с этим.

Колесников завоевал серебряную медаль в 100-метровке на спине в Абу-Даби с результатом 49,46 секунды.

Ранее Колесников высказался о серебряной медали в заплыве на 100 м на спине на ЧМ.