«Спартак» собирается подписать ещё одного футболиста до начала зимних сборов

Генеральный директор московского «Спартак» Евгений Мележиков рассказал о планах по работе клуба на трансферном рынке.

«Клуб ведёт работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся. До зимних сборов надеемся подписать ещё одного игрока — хотим усилиться до зимних сборов», — сказал Мележиков на пресс-конференции.

Он также допустил, что в феврале во время зимнего трансферного окна «Спартак» приобретёт ещё одного футболиста. По его словам, клуб ведёт работу на рынке, несмотря на отсутствие спортивного директора; команде требуется усиление скамейки, но красно-белые являются заложниками лимита на легионеров.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

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