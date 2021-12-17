«Спартак» собирается подписать ещё одного футболиста до начала зимних сборов

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Генеральный директор московского «Спартак» Евгений Мележиков рассказал о планах по работе клуба на трансферном рынке.
«Спартак» собирается подписать ещё одного футболиста до начала зимних сборов
  • РИА Новости

«Клуб ведёт работу по поиску футболистов на трансферном рынке. Перед сборами подписаны два игрока, которые к нам присоединятся. До зимних сборов надеемся подписать ещё одного игрока — хотим усилиться до зимних сборов», — сказал Мележиков на пресс-конференции.

Он также допустил, что в феврале во время зимнего трансферного окна «Спартак» приобретёт ещё одного футболиста. По его словам, клуб ведёт работу на рынке, несмотря на отсутствие спортивного директора; команде требуется усиление скамейки, но красно-белые являются заложниками лимита на легионеров.

«Спартак» ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.  

Ранее Ваноли ответил на вопрос, в каком стиле будет играть при нём «Спартак».

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