Ваноли: благодарен Конте, но у меня есть свой стиль

Новый главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли ответил на вопрос, в каком стиле будет играть при нём команда.

«Хотел бы поблагодарить Конте и его штаб за возможность работы с ним. Но я Паоло Ваноли, у меня свой стиль. Ещё хотел бы поблагодарить Арриго Сакки, с которым я девять лет работал в разных сборных Италии. Они оба — мои учителя... Если вы хотите услышать ложь, то мы будем красивой командой, которая выиграет чемпионат. А если быть честным, мой «Спартак» должен максимально выкладываться, а атаковать и защищаться должны все», — сказал Ваноли на пресс-конференции.

Он также не стал отвечать, по какой схеме при нём будет играть команда, так как в современном футболе модели игры меняется в течение матча: при обороне это может быть одна схема, а при атаке — другая. По мнению 49-летнего специалиста, в большей степени всё зависит не от схемы, а от характера игроков.

«Например, почему команда выходит с одним настроением на Лигу Европы, а в РПЛ — другой настрой? Нам нужно это исправлять... Я человек требовательный как к себе, так и к окружающим. Хочу, чтобы игроки уходили с поля в мокрых футболках», — добавил тренер.

Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Он сменил на посту португальского специалиста Руя Виторию. Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Ваноли заявил, что Витория добился исторического результата со «Спартаком» в Лиге Европы.