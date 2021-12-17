В ФФККР заявили, что не получали предложения о переносе финала Гран-при в Россию

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков оценил решение Международного союза конькобежцев (ISU) отказаться от проведения финала Гран-при в сезоне-2021/22.

«Этот турнир, конечно же, входил в планы подготовки сборной России, но решающего значения при подготовке к Олимпиаде он абсолютно не имеет. Да, планы пришлось несколько подкорректировать, но это не является критическим моментом. Вариант переноса финала Гран-при в Россию не рассматривался, нам никто подобный вариант не предлагал. Мы сами также не предлагали, потому что к нам никто не обращался», — цитирует Горшкова Sport24.

2 декабря ISU заявил об отмене финала Гран-при, который должен был пройти c 9 по 12 декабря в японской Осаке, и возможности переноса соревнований на конец сезона.

Ранее 17 декабря сообщалось, что ISU официально объявил об отмене финала Гран-при.