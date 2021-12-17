Варламов стал второй звездой дня в НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Бостона Брюинз» (3:1) российский голкипер отразил 40 из 41 броска по своим воротам.

Первой звездой игрового дня стал нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, который сделал дубль и отдал результативную передачу в игре с «Колорадо Эвеланш» (5:2).

Третьей звездой был назван форвард «Каролины Харрикейнз» Нино Нидеррайтер, на счету которого дубль в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:3).

Ранее сообщалось, что Варламов стал первой звездой матча «Айлендерс» — «Бостон».