Варламов стал первой звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»

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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» (3:1).
Варламов стал первой звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»
  • Reuters

Варламов отразил 40 бросков из 41, пропустив шайбу на последней минуте встречи.

Второй звездой стал форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак, оформивший дубль.

Третьей звездой стал нападающий хозяев Энтони Бовиллье — на его счету одна заброшенная шайба.

В нынешнем сезоне Варламов провёл восемь матчей, победа над «Бостоном» стала для него первой сезоне. В среднем за игру российский вратарь отражает 88,4% бросков.

Ранее сообщалось, что Варламов отразил 40 бросков и помог «Айлендерс» обыграть «Бостон» в матче НХЛ.

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