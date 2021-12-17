Варламов стал первой звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»
- Reuters
Варламов отразил 40 бросков из 41, пропустив шайбу на последней минуте встречи.
Второй звездой стал форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак, оформивший дубль.
Третьей звездой стал нападающий хозяев Энтони Бовиллье — на его счету одна заброшенная шайба.
В нынешнем сезоне Варламов провёл восемь матчей, победа над «Бостоном» стала для него первой сезоне. В среднем за игру российский вратарь отражает 88,4% бросков.
Ранее сообщалось, что Варламов отразил 40 бросков и помог «Айлендерс» обыграть «Бостон» в матче НХЛ.