Якубко назвал Дзюбу высокомерным человеком

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Бывший форвард «Сатурна» и «Амкара» Мартин Якубко поделился своим мнением о нынешнем нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.
Якубко назвал Дзюбу высокомерным человеком
  • РИА Новости

«Он всегда таким был. Играл против его «Спартака», «Томи», «Ростова», «Арсенала». Я ничего не могу против него сказать, он меня не оскорблял и ничего плохого мне не сделал. Артём — хороший футболист, но видно, что он о себе высокого мнения. Ему эта черта характера помогала, перед ним за его достижения можно лишь снять шляпу. Но если бы он был стопроцентным профессионалом, то забыл бы эту историю с Валерием Карпиным. У него же было много конфликтов с тренерами. Как можно было Унаи Эмери назвать «тренеришкой»? Человек потом четыре раза Лигу Европы выиграл. У меня также были разногласия с тренерами, но у него они происходят чересчур часто. Вообще, с русскими парнями частенько такое случается: чем больше у них денег, тем выше самомнение», — цитирует Якубко Sport24.

Артём Дзюба имел конфликт с нынешним главным тренером сборной России Валерием Карпиным во времена их совместной работы в «Спартаке». После того как Карпин возглавил сборную России, 33-летний нападающий за национальную команду страны не играл.

Ранее футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал о планах «Зенита» по поводу Дзюбы и Сердара Азмуна.

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