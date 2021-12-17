Тренер сборной России рассказала, когда Нагорный и Далалоян возобновят тренировки
- РИА Новости
«Вся команда, включая Нагорного и Далалояна, прибудет на сбор 6 января. Пять месяцев отдыхали, а теперь надо приступать к делу. В первой половине года состоятся несколько этапов Кубка мира и Кубка вызова, будем решать, кого заявить. Также впереди у нас чемпионат России, который будет проходить в Новосибирске или Калуге», — цитирует ТАСС Родионенко.
На Олимпиаде в Токио Далалоян и Нагорный вместе с Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграли золото в командном первенстве.
Ранее олимпийский чемпион Далалоян заявил, что не собирается завершать карьеру.