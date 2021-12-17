Тренер сборной России рассказала, когда Нагорный и Далалоян возобновят тренировки

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике Никита Нагорный и Артур Далалоян присоединятся к национальной команде страны на сборах с 6 января.
Тренер сборной России рассказала, когда Нагорный и Далалоян возобновят тренировки
  • РИА Новости

«Вся команда, включая Нагорного и Далалояна, прибудет на сбор 6 января. Пять месяцев отдыхали, а теперь надо приступать к делу. В первой половине года состоятся несколько этапов Кубка мира и Кубка вызова, будем решать, кого заявить. Также впереди у нас чемпионат России, который будет проходить в Новосибирске или Калуге», — цитирует ТАСС Родионенко.

На Олимпиаде в Токио Далалоян и Нагорный вместе с Давидом Белявским и Денисом Аблязиным выиграли золото в командном первенстве.

Ранее олимпийский чемпион Далалоян заявил, что не собирается завершать карьеру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить