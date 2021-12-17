Тренер «Питтсбурга» анонсировал скорое возвращение Малкина на лёд

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о здоровье российского нападающего команды Евгения Малкина.

«Малкин по-прежнему проходит процесс восстановления. Наш медперсонал знает и видит конкретные детали, которыми я не владею. Но этот процесс идёт. И нам надо наблюдать, что будет дальше. Когда процесс будет завершён, и мы получим все необходимые отзывы от докторов, что форвард может вернуться в игру, что врачи будут полностью удовлетворены — тогда Малкин снова будет в нашем составе. Вы и сами наверняка видели его на тренировках. Он прибавляет с каждым днём и близок к возвращению», — цитирует слова тренера официальная русская версия сайта НХЛ.

Евгений Малкин после операции на правом колене в июне 2021 года в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ ещё не играл.

Ранее Жамнов заявил, что Малкин и Овечкин будут разведены по разным тройкам на Играх-2022.