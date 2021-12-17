Тренер «Питтсбурга» анонсировал скорое возвращение Малкина на лёд

Короткая ссылка
Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о здоровье российского нападающего команды Евгения Малкина.
Тренер «Питтсбурга» анонсировал скорое возвращение Малкина на лёд
  • Reuters

«Малкин по-прежнему проходит процесс восстановления. Наш медперсонал знает и видит конкретные детали, которыми я не владею. Но этот процесс идёт. И нам надо наблюдать, что будет дальше. Когда процесс будет завершён, и мы получим все необходимые отзывы от докторов, что форвард может вернуться в игру, что врачи будут полностью удовлетворены — тогда Малкин снова будет в нашем составе. Вы и сами наверняка видели его на тренировках. Он прибавляет с каждым днём и близок к возвращению», — цитирует слова тренера официальная русская версия сайта НХЛ

Евгений Малкин после операции на правом колене в июне 2021 года в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ ещё не играл.

Ранее Жамнов заявил, что Малкин и Овечкин будут разведены по разным тройкам на Играх-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить