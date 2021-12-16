Жамнов прокомментировал победу над Швецией на Кубке Первого канала
- РИА Новости
«Матч тяжёлый, вчера тоже был тяжёлый. Постарались сделать ротацию. Ребята выполнили задание в плане обороны. После второго периода было понятно, что игра шла до первого гола», — цитирует Жамнова «Чемпионат».
Он также добавил, что Швеция хорошо контролирует шайбу, поэтому россияне старались играть плотно.
Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Алексея Жамнова. В составе сборной России единственную шайбу забросил Вячеслав Войнов на 48-й минуте матча.
Ранее Жамнов отреагировал на недопуск Кузнецова к Олимпиаде.