Жамнов прокомментировал победу над Швецией на Кубке Первого канала

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал победу команды над Швецией в матче Кубка Первого канала.
Жамнов прокомментировал победу над Швецией на Кубке Первого канала
  • РИА Новости

«Матч тяжёлый, вчера тоже был тяжёлый. Постарались сделать ротацию. Ребята выполнили задание в плане обороны. После второго периода было понятно, что игра шла до первого гола», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Он также добавил, что Швеция хорошо контролирует шайбу, поэтому россияне старались играть плотно.

Встреча в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Алексея Жамнова. В составе сборной России единственную шайбу забросил Вячеслав Войнов на 48-й минуте матча.

Ранее Жамнов отреагировал на недопуск Кузнецова к Олимпиаде.

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