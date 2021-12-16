Жамнов отреагировал на недопуск Кузнецова к Олимпиаде

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов отреагировал на отказ Международной федерации хоккея на льду (IIHF) в допуске российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова к участию в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Всё, что требовалось от нас, мы сделали. Илья Ковальчук летал в Нью-Йорк, разговаривал с NHLPA, НХЛ, были переговоры с IIHF. Старались сделать всё возможное, но есть много нюансов, где мы бессильны», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Он добавил, что все нюансы озвучит федерация. По мнению тренера, вердикт уже не изменить, но штаб надеялся на положительный ответ.

Напомним, что в 2019 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее сборная России обыграла Швецию в матче Кубка Первого канала.