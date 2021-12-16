Гринёв о победе в кролевой эстафете: наконец-то стал чемпионом мира

Российский пловец Владислав Гринёв поделился впечатлениями от победы в кролевой эстафете 4 × 100 м в первый день чемпионата мира на короткой воде в Абу-Даби (ОАЭ).

«Наконец-то стал чемпионом мира. Это моя первая золотая медаль, поэтому, естественно, очень рад. Плыть было легко, не ощущалось никакой акклиматизации, скорее наоборот: когда тепло и много солнца, это... даёт прилив энергии. Мне здесь нравится», — заявил Гринёв.

Он также рассказал, как балансировать отдых и тренировки, когда сезон выдаётся таким длинным.

«Мы, конечно же, рассчитывали на то, что заплыв сложится несколько иначе. По крайней мере, лично я до старта представлял всё по-другому: Что Клим Колесников прыгнет в воду и привезёт всем полкорпуса. А мы уже будем этот отрыв удерживать. Получилось более жёстко, но, возможно, в этом был свой плюс: от нас потребовалось мобилизовать все свои силы, чтобы не проиграть, и каждый отработал свой этап на максимуме. Так что мы молодцы!» — добавил пловец.

Ранее мужская сборная России выиграла кролевую эстафету на ЧМ на короткой воде.