«Чемпионат»: Камоцци — главный по трансферам в «Спартаке»
- РИА Новости
«Трансферы невозможны без его одобрения. После прихода в клуб Луки Каттани на пост спортивного директора Камоцци продолжит участвовать в обсуждении всех трансферов на вход и на выход», ― сообщил источник «Чемпионату».
Напомним, что «Спартак» расторг контракт с Руем Виторией. Отмечается, что на посту главного тренера его заменит Паоло Ваноли.
По итогам первой половины сезона «Спартак», набравший 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 500 тыс. рублей после матча с «Зенитом».