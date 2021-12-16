«Чемпионат»: Камоцци — главный по трансферам в «Спартаке»

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Франко Камоцци, советник Заремы Салиховой, гражданской жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, является главным по трансферной политике в московском клубе.
«Чемпионат»: Камоцци — главный по трансферам в «Спартаке»
  • РИА Новости

«Трансферы невозможны без его одобрения. После прихода в клуб Луки Каттани на пост спортивного директора Камоцци продолжит участвовать в обсуждении всех трансферов на вход и на выход», ― сообщил источник «Чемпионату».

Напомним, что «Спартак» расторг контракт с Руем Виторией. Отмечается, что на посту главного тренера его заменит Паоло Ваноли.

По итогам первой половины сезона «Спартак», набравший 23 очка, занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 500 тыс. рублей после матча с «Зенитом».

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