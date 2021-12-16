КДК РФС оштрафовал «Динамо» на 500 тысяч рублей после матча с «Зенитом»
- РИА Новости
«Динамо» за скандирование получило штраф 500 тыс. рублей, «Зенит» — 100 тыс. рублей. Также «Динамо» наказано на 500 тыс. рублей и получило предупреждение за уханье, которое является действием, направленным на возбуждение вражды», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».
Напомним, что клубы встречались в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра в Москве завершилась со счётом 1:1. Забитым мячом в составе хозяев отметился Дмитрий Скопинцев, в составе гостей — Клаудиньо.
Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Динамо» — на второй позиции (36 очков).
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