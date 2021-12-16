Агент Ваноли: Паоло — новый тренер «Спартака»
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«Паоло Ваноли — новый тренер «Спартака», клуба, который я очень хорошо знаю. Клуба с фантастическим стадионом и отличным спортивным центром», — цитирует агента Tutti Convocati.
Напомним, что «Спартак» официально расторг контракт с Руем Виторией. Отмечается, что португальского специалиста на посту главного тренера заменит Паоло Ваноли.
Итальянец самостоятельно не руководил клубом. Он был помощником Антонио Конте в сборной Италии, «Интере» и «Челси».
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