Третьяк — о деле Кузнецова: федерация хоккея сделала всё возможное

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал слова президента Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люка Тардифа о недопуске российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова к участию в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Третьяк — о деле Кузнецова: федерация хоккея сделала всё возможное
  • РИА Новости

«Федерация хоккея всё возможное сделала. Уже давно было ясно, что так будет, это очень тяжёлый вопрос. Поэтому я и выступал, говорил, что это тяжёлый вопрос», — цитирует Третьяка ТАСС.

В 2019 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству.

Ранее австрийские политики отказались от поездки на Олимпиаду из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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