Третьяк — о деле Кузнецова: федерация хоккея сделала всё возможное
- РИА Новости
«Федерация хоккея всё возможное сделала. Уже давно было ясно, что так будет, это очень тяжёлый вопрос. Поэтому я и выступал, говорил, что это тяжёлый вопрос», — цитирует Третьяка ТАСС.
В 2019 году Международная федерация хоккея дисквалифицировала спортсмена на четыре года после того, как его допинг-проба дала положительный результат на кокаин. При этом Кузнецов продолжает выступать в НХЛ, которая не подчиняется Всемирному антидопинговому агентству.
Ранее австрийские политики отказались от поездки на Олимпиаду из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.