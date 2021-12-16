Гончаренко признался, что очень болезненно воспринял увольнение из ЦСКА

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Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подробно рассказал о своём уходе с поста наставника московского ЦСКА.
Гончаренко признался, что очень болезненно воспринял увольнение из ЦСКА
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«Это решение руководства. Мы пообщались с Бабаевым и решили, что надо прекратить сотрудничество. Роман Юрьевич озвучил вердикт — я ответил: «Это ваше решение, вы вправе его принимать». Разговор был корректный, без взаимных претензий. Потом ещё зашёл к Гинеру и после поговорил с Орешкиным», — цитирует Гончаренко Sport24.

Он отметил, что пришёл в опытную команду, но в течение короткого промежутка времени по тем или иным причинам коллектив наполовину обновился, а в запасе зачастую бывала только молодёжь. По его словам, болельщики и руководство понимали, с чем связаны трудности армейцев, но спустя четыре года работы плохой результат и игра стали непростительны.

«Да, на момент ухода мне было очень больно, у меня самого не было мыслей уходить. Мне казалось, мы можем исправить ситуацию. При этом ни о чём не жалею. Жизнь — такая штука, что надо смотреть только вперёд», — добавил специалист.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021-го, а в апреле стал главным тренером «Краснодара».

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура РПЛ.

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