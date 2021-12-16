Глава ОКР назвал Игры в Токио самыми запоминающимися для себя
- РИА Новости
«Игры были крайне необычными для всего мира и спортивного сообщества. Не было зрителей, всё восприятие игр происходило глазами тех, кто снимал эти игры. Редко так бывает, чтобы не было живых свидетелей выступления», — цитирует Позднякова «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что на Олимпиаде были очень запоминающиеся победы российских спортсменов, а причиной успеха послужила сплочённость внутри команды.
«Для меня эти Игры были самыми запоминающимися, так как внутри команды было объединение. Из-за этого такой высокий результат у наших ребят. По завоёванным медалям мы показали самый высокий результат с 2004 года. Конечно, все ребята и девчонки молодцы!» — добавил Поздняков.
Напомним, что дочь главы ОКР София Позднякова стала двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию на соревнованиях в Токио.
Ранее Поздняков назвал бессмысленным дипломатический бойкот ряда стран ОИ в Пекине.