Кокорин выйдет в основе «Фиорентины» против «Беневенто»
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- © Maurizio Borsari/AFLO
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
FORMAZIONE 📋— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 15, 2021
Il nostro XI contro il Benevento ⚜️
Presented by @EA_FIFA_Italia#ForzaViola 💜 #FiorentinaBenevento#CoppaItaliapic.twitter.com/geJua8N0OZ
Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины».
Матч между командами пройдёт 15 декабря в 23:00.
Напомним, что в нынешнем сезоне Кокорин выходил на поле в четырёх матчах Серии А, отыграв в общей сложности 28 минут. При этом он не отметился результативными действиями.
Ранее главный тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин может сыграть в Кубке Италии.