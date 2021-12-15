Кокорин выйдет в основе «Фиорентины» против «Беневенто»

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Российский форвард Александр Кокорин попал в стартовый состав «Фиорентины» матча 1/16 финала плей-офф Кубка Италии по футболу с «Беневенто».
Кокорин выйдет в основе «Фиорентины» против «Беневенто»
  • globallookpress.com
  • © Maurizio Borsari/AFLO

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Кокорин впервые попал в стартовый состав «Фиорентины».

Матч между командами пройдёт 15 декабря в 23:00.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кокорин выходил на поле в четырёх матчах Серии А, отыграв в общей сложности 28 минут. При этом он не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер «Фиорентины» заявил, что Кокорин может сыграть в Кубке Италии.

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